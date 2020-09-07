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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض 25% من قيمة المخالفة واستقبال 53 ألف طلب تصالح بالشرقية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:46 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تشهد محافظة الشرقية، حالة من الاستنفار في المراكز التكنولوجية، وفي رئاسات مختلف المدن والمراكز، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك قبل انتهاء موعد التقديم في نهاية سبتمبر الحالي.

ومراعاة لظروف المواطنين، تقدم المحافظة تسهيلات للمتقدمين للتصالح، كي يتم ضمهم تحت مظلة الدولة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تقرر إعادة النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة، لكل من سدد ودفع مقدم جدية 25% من قيمة المخالفة.

وأوضح أنه تمت الموافقة على النظر في تخفيض الأسعار المحددة للتصالح، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بتسديد نسبة 25% مقدم الجدية، حتى يتثنى لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر لهم التصالح عليه، وذلك بعد الفحص وموافقة اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد محافظ الشرقية، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات للمواطنين، فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم والحفاظ على أمنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإعادة الأمور إلى نصابها.
وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يوميًا توافد كثيف من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث استقبلت المراكز من المواطنين 53 ألفًا و713 طلبًا وتسديد 350 مليونًا و966 ألف جنيه.

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