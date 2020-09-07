ضبط شابين لإقامة حفل خطوبة بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط شخصين مستأجري كافتيريا بأحد الأندية لإقامتهما حفل خطوبة داخل الكافتيريا.وأدى الحفل إلى تجمع 30 شخصا، وذلك دون إخطار النادى بذلك، بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.وبسؤالهما أقرا بمخالفتهما القرار المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.