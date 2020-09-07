رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال رئيسة أكبر جمعية خيرية في إيران

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
زهرة رحيمي خامنه
زهرة رحيمي خامنه
وكالات
طباعة
اعتقلت الشرطة الإيرانية، زهرة رحيمي خامنه، مديرة جمعية الإمام علي الطلابية الخيرية.

وأفادت وكالة أنباء "حقوق الإنسان" الإيرانية، بأنه جرى التحقيق مع زهرة ونقلها إلى سجن ايفين بشمال العاصمة طهران، ووضعها في جناح الحجر الصحي بالسجن.

ونقلت الوكالة عن محامي زهرة قوله، إن المحكمة طلبت منها تقديم كفالة بمبلغ 5 مليارات ريال إيراني للإفراج عنها، لكن بسبب نهاية ساعات العمل الرسمي يوم أمس الأحد، لم تتمكن من توفير الكفالة، مما استدعى نقلها إلى سجن ايفين.

وتم استدعاء زهرة، زوجة شارمين ميمندي نجاد، مؤسس جمعية الإمام علي الطلابية، سابقا كمتهمة في 16 أغسطس من هذا العام. وبعد مرور بعض الوقت، تم استدعاؤها إلى محكمة إيفين للمرة الثانية في 3 سبتمبر، لتقديم بعض التفسيرات.

وفي 22 يوليو الماضي، تم اعتقال شارمين ميمندي نجاد، مؤسس الجمعية التي تأسست في عام 1999 لتقدم مساعدات للمواطنين الإيرانيين، ومرتضى كي مانيش، مدير الإعلام بالجمعية، وكتايون عفرازه، مسؤول بالجمعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

غدًا.. التنمية الثقافية تقيم ندوة «الطريق إلى هرموبوليس»

وفاة الفنانة عايدة كامل

انطلاق عرض «خارج المجموع» على مسرح بيرم التونسى.. الخميس

افتتاح عرض عرائس الماريونت «على بابا والأربعين حرامى».. الأربعاء