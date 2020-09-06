ضبط والدة طفلة الحشيش بمدينتي والمتهمة تعترف بالتعاطي

قال مصدر أمني إنه تم القبض على والدة الطفلة ضحية التسمم، بسبب ابتلاعها قطعة حشيش بمدينتي دائرة قسم شرطة التجمع الأول.وكشف المصدر أن والد الطفلة يحمل جنسية عربية ويبلغ من العمر 52 سنة مقيم بمدينتي رفقة زوجته وابنتهم.كشفت تحريات المباحث أن الأم المتهمة بالإهمال تجاه طفلتها تتعاطى المواد المخدرة، لافتة إلى أنه عقب القبض على والد الطفلة أقرّ بأن والدتها أيضًا، تتعاطى مخدر الحشيش وهي مَن أهملت ابنتها وتسببت في ابتلاعها قطعة حشيش أدت إلى إصابتها بالتسمم، ونقلت على إثرها إلى المستشفى.وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لها النيابة تهمة الإهمال.