مفقودون.. أسرة الطفل أحمد بمركز شبين القناطر تبحث عنه

يمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم للعثور عليهم.الطفل أحمد ممدوح الشيمى يبلغ من العمر ١٤عامًا متغيب بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٠من قرية ٠نوى٠مركز شبين القناطر ٠محافظة القليوبيةبرجاء من لدية أى معلومات عنه التواصل على رقم 01009191286