مفقودون.. أسرة الطفل أحمد بمركز شبين القناطر تبحث عنه
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:59 م
رشا نصرطباعة
يمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم للعثور عليهم.
الطفل أحمد ممدوح الشيمى يبلغ من العمر ١٤عامًا متغيب بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٠من قرية ٠نوى٠مركز شبين القناطر ٠محافظة القليوبية
برجاء من لدية أى معلومات عنه التواصل على رقم 01009191286
الطفل أحمد ممدوح الشيمى يبلغ من العمر ١٤عامًا متغيب بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٠من قرية ٠نوى٠مركز شبين القناطر ٠محافظة القليوبية
برجاء من لدية أى معلومات عنه التواصل على رقم 01009191286