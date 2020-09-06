الطريقة الصحيحة لتحضير البابا غنوج لمرضى السكر

يعاني الكثير من مرضى السكري بعدم الاستمتاع بالكثير من الأطعمة، خوفا من ارتفاع مستوى السكر بالدم.في هذا التقرير تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة صحية لتحضير طبق "البابا غنوج" ليناسب مرضى السكري.المقادير- الباذنجان: 2 حبة (كبير الحجم)- الطحينية: ربع كوب- عصير الليمون: ربع كوب- الثوم: فص (مهروس)- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة- بقدونس: 2 ملعقة كبيرة (مفروم للتزيين اختياري)- الفلفل الأحمر: نصف ملعقة صغيرة (مجروش للتزيين اختياري)طريقة التحضير:يسخن الفرن على حرارة 400 درجة.اصنعي ثقوب بالباذنجان بواسطة سكين واشوي الباذنجان لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج.يقشر الباذنجان ويترك ليبرد.يوضع الباذنجان والطحينية والثوم وعصير الليمون في محضرة الطعام ويهرس حتى يصبح ناعمًا.يوضع البابا غنوج في طبق ويوزع البقدونس والشطة المجروشة وزيت الزيتون عليه ويقدم إلى جانب الخبز المحمص أو الخضار حسب الرغبة.