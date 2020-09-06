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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سفير نيوزيلندا: «مصر أم الدنيا وأم المانجو»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:46 م
سفير نيوزيلندا
سفير نيوزيلندا
نور أيمن
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أعلن سفير نيوزيلندا لدى مصر، جريج لويس، أن مصر ليست أم الدنيا فقط، بل هي أيضًا أم المانجو، وذلك بعد زيارته للقاهرة وإعلانه عن شغفه بفاكهة المانجو وقدرتها على تقريب المسافات بين الشعوب، وفقا لفيديو نشره موقع "sky news".

وقال السفير النيوزلندي إن سر "دبلوماسية المانجو" في لعبها دور بين بلاده ومصر، وكيف تلعب دورا في العلاقات بسبب إعجابه الشديد بها.

ونشر لويس تغريدة له، شرح خلالها عشقه للمانجو بعد أن تذوق أنواعا مختلفة منها خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة مؤخرا، وكانت التغريدة تقول: "هل تعلمون أن مصر تمتلك ما يقرب من ١٠٠ نوع مختلف من المانجو وتزرعها، حيث تكون جاهزة للتصدير منذ ١٥٠ عامًا"، بجانب وضعه لصورة له وفي خلفيته أصناف عديدة من المانجو.

الجدير بالذكر أن جريج لويس سفير نيوزيلندا أشاد أن المانجو التي تزرعها مصر، بعد زيارته للإسماعيلية في رحلة سريعة لمدة 24 ساعة فقط تتمتع بمذاق خاص.

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