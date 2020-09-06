برلمانى يطالب بوقفة حازمة ضد النقابات الوهمية

طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الكيانات الوهمية والنقابات غير المرخصة، نظرا لأنها تساعد منتحلي الصفة على ممارسة جرائم النصب والاحتيال.وقال "جون" - فى بيان صحفي اليوم الأحد -:"بين الحين والآخر نسمع عن جرائم نصب واحتيال يخدع فيها الضحايا بسبب كارنيهات مزيفة ومناصب وهمية اشتراها المحتالون من هذه الكيانات".وأضاف: "للأسف أصبحت عضوية الأمم المتحدة وكارنيه الصحافة ومهنة خبير تحكيم دولى يحصل عليها المحتالون مقابل أبخس الأثمان وانتشروا بها فى المجتمع لممارسة جرائمهم واستغلال عدم دراية الناس بهذه الصفات المزيفة".وطالب بوقفة حازمة مع هذه الكيانات وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية، بالإضافة إلى حملة توعوية لحماية المجتمع من جرائم النصب الذي يتم باستخدام هذه الكارنيهات.