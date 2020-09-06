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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مرض الفنان جمال يوسف.. معلومات عن «سرطان البلعوم»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:46 م
الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف
نوران إمام
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كشف المخرج تامر حمزة، صديق الفنان جمال يوسف، عن إصابة الأخير بمرض «سرطان البلعوم»، وطلب في رسالة عبر «فيسبوك»، الدعاء له، حيث تدهورت حالته وتم نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

وترصد «الدستور» في السطور التالية تفاصيل مرض سرطان البلعوم.

وفقًا لموقع «health» يطلق مصطلح «سرطان الحلق» على مجموعة من السرطانات التي قد تصيب منطقة الحلق أو الحنجرة أو الحبال الصوتية أو اللوزتين أو البلعوم.

ولسرطان البلعوم نوعان رئيسيان فقط وهما:

- سرطان الخلايا القاعدية، ويؤثر عادة على الخلايا المسطحة المبطنة للحلق، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين المصابين.

- السرطان الغدي، هذا النوع من السرطانات يؤثر فقط على خلايا الغدد الموجودة في منطقة الحلق ولكنه نادرًا ما يتم الإصابة به.

أعراض سرطان البلعوم

من الصعب تمييزها خلال المرحلة الأولى من المرض بينما تكون أكثر وضوحًا خلال المراحل المتأخرة من المرض.

وتظهر الأعراض في شكل التهاب في الحلق يستمر لفترة تتجاوز الأسبوعين وتغيرات واضحة في الصوت، مشاكل وصعوبات في عملية البلع وتظهر الأعراض بتورم في منطقة الرقبة وتظهر بمراحل المتأخرة مشاكل وصعوبات بالتنفس وتورم في منطقة العيون أو في الفم والحلق.

أسباب سرطان الحلق

لا يوجد سبب واضح لهذا النوع من السرطان مثله مثل الكثير من أنواع مرض السرطان الأخرى، إلا أن هناك مجموعة من العوامل قد تزيد نسبة خطورة الإصابة وهي: السبب الرئيسي والشائع وهو التدخين والإفراض بالكحوليات أو اتباع حمية صعبة وقد يكون العامل وراثي وأمراض جينية.

علاج سرطان الحلق

إذا ما ظهرت أعراض الحلق باكرًا وتم تشخيص المرض في مراحله المبكرة، فمن الممكن السيطرة عليه مثل باقي أنواع السرطان الأخرى ويتم العلاج بثلاث طرق وهما: الجراحة أي استئصال الورم إذا أمكن أو العلاج بالكيماوي ويلجأ الأطباء في تلك الحالة إذا بدأ المرض بالانتشار والخروج عن السيطرة وهناك حل ثالث وهو العلاج بالأشعة وقد يتم إخضاع المريض لعملية جراحية لاستئصال الأورام ومن ثم يتم إتباع العملية بالعلاج بالأشعة.

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