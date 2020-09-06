سيول على البحر الأحمر والصعيد.. و«الرى» تضع خطة للمواجهة

سيول البحر الأحمر والصعيد





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وأوضح وزير الرى، أنه تم وضع خطة لمتابعة مخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة شبكات الترع والمصارف، كما تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول من آثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.

كما تشهد بعض المناطق الجبلية القريبة من قرية النصر في محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، استمرار جريان السيول، كما حدث أمس على طريق قنا سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بسبب السيول والتى كانت متوسطة الشدة، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال اليوم فى المناطق الجبلية عند طريق قنا سفاجا بالقرب من قرية النصر، مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأية سيول على بعض محافظات الصعيد، وحماية المنشآت العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السكنية.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.