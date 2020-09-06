سيول على البحر الأحمر والصعيد.. و«الرى» تضع خطة للمواجهة
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:20 م
وائل القمحاوىطباعة
كشفت نماذج الأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول، اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض مناطق محافظة جنوب سيناء، ورأس غارب وبعض المناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع تجمع الأمطار الغزيرة في الأماكن المرتفعة ونزولها إلى الوديان ومخرات السيول.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.
سيول البحر الأحمر والصعيدكما تشهد بعض المناطق الجبلية القريبة من قرية النصر في محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، استمرار جريان السيول، كما حدث أمس على طريق قنا سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بسبب السيول والتى كانت متوسطة الشدة، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال اليوم فى المناطق الجبلية عند طريق قنا سفاجا بالقرب من قرية النصر، مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأية سيول على بعض محافظات الصعيد، وحماية المنشآت العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السكنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.
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وأوضح وزير الرى، أنه تم وضع خطة لمتابعة مخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة شبكات الترع والمصارف، كما تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول من آثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.
سيول على البحر الأحمر والصعيد.. و«الرى» تضع خطة للمواجهة
سيول على البحر الأحمر والصعيد.. و«الرى» تضع خطة للمواجهة