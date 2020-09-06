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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطلين وربة منزل سرقوا شقة بمصر القديمة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:09 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين وربة منزل، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة شقة سكنية.

كان تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من صاحب محل يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين، تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وقيامهما بشراء الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة لدى ربة منزل، تم ضبطها، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق

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