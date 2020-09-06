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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لسرقة مجوهرات هيفاء وهبى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
دعاء عبد المقصود
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كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن سرقة عدد من قطع المجوهرات الثمينة والخاصة بها منذ عام، وطلبت هيفاء وهبى من جمهورها التبليغ عن هذه القطع فى حال رؤيتها تباع فى اى مكان ورغم أنها فقدت هذه المجوهرات منذ عام وفقدت الأمل في عودتها مرة أخرى إلا أنها عادت وحذرت من تداولها للبيع بعد ان تأكدت من سرقتها.

قطع مسروقة 

ونشرت هيفاء على خاصية الاستورى على موقع التواصل الاجتماعي صور عدد من القطع الثمينة التى فقدتها وقالت: إذا رأى أي شخص هذا الخاتم أو حاول أحدهم أن يبيعه، الرجاء إبلاغي، هذا الخاتم من ضمن مجموعة قطع ضاعت مني منذ نحو سنة، لكنني الآن أصبحت متأكدة أنها مسروقة، 14 قطعة"، مضيفة: "إذا اشتراه أحد من السارق الرجاء إبلاغي، ووعد مني لن اذكر أسماء، شكرًا".

ثم قامت هيفاء وهبى بنشر صور لهذه القطع الثمينة من المجوهرات التي تبين ان جميعها من الألماس الحر وكتبت عليها "مجوهراتى المسروقة وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة".

وكانت هيفاء وهبي قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسلها الدرامى الجديد "أسود فاتح "والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شبكة قنوات mbc، وذلك بعد تأجيله من الموسم الرمضانى الماضى لتعذر استكمال تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

"اسود فاتح من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمى وشريف سلامة وصبرى فواز ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أزمات هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبى عانت خلال الفترة الماضية من عدة أزمات أبرزها اتهامها لمدير أعمالها محمد وزيرى بسرقة 63 مليون جنيه دون وجه حق، بموجب توكيل عام رسمى حيث حررت محضرا ضده وتم حبسه على اثر ذلك لحين الفصل فى القضية.

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على جانب آخر دخلت هيفاء وهبى فى خلاف مع أحد الصحفيات بعد أن نشرت محادثة خاصة بينهما على خاصية الاستورى بموقع انستجرام على خلفية سؤال الصحفية لها عن بلاغ قدمه أحد المحامين يتهم عدد من نجوم الغناء ومن بينهم هيفاء وهبى بعمل حفلات غنائية يتخذها البعض ستارا للقيام بأعمال منافية للآداب على خلفية فضيحة فندق فيرمونت.

فيلم جديد

وتنتظر هيفاء وهبى تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها السينمائى الجديد "اشباح أوروبا "، والذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة وقام محمد وزيرى بإنتاجه ويشاركها البطولة كلا من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.

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