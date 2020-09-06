مصدر أمنى ينفى مزاعم «الإرهابية» بتدهور حالة سجناء برج العرب

نفى مصدر أمنى ما بثته صفحة إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مزاعم بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، وأضاف المصدر أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بجميع أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيًا بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبي لجميع النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم، إلى جانب تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح المصدر أن ما تم تناوله من ادعاءات يُعد جزءًا من المشهد الإعلامي التحريضي الذي تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيلة عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي استمرارًا لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأي العام.