«حتة حشيش» تسمم طفلة فى القاهرة الجديدة.. ووالدها: «بتعاطى»

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، التحقيق مع والد الطفلة المسممة لتناولها قطعة من الحشيش في مدينتي بالقاهرة الجديدة.تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بحالة إعياء شديد وتسمم وكشف التقرير الطبي عن أن سبب التسمم هو تناول الطفلة قطعة من مخدر الحشيش.وبمناقشة والد الطفلة قرر أنه يتعاطى المواد المخدرة في المنزل وأثناء لهو ابنته بالشقة عثرت على قطعة على الأرض وتناولتها مما أصابها بتسمم.. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.