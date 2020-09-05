نهاية سبتمبر.. افتتاح 10 وحدات مياه شرب فائقة بالشرقية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 10 وحدات مياه شرب فائقة بمحافظة الشرقية، بنهاية شهر سبتمبر الجارى، وذلك بتكلفة كلية قدرها 258 مليون جنيه.أضافت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يستهدف مد المواطنين بخدمة مياة الشرب النظيفة، وتوصيلها للقرى المحرومة الواقعة داخل نطاق المحافظة، موضحة أن إجمالي عدد المباني السكنية بالمحافظة تبلغ 1.2 مليون مبنى منها 83.6% متصلة بمرافق المياه، و34.3% متصلة بمرافق الصرف الصحى، و4.7% متصلة بالغاز الطبيعى.أشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لصالح المشروع خلال العام المالى الحالي 2019 - 2020 بلغت 45.6 مليون جنيه، أنفق منها 40 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 76%.