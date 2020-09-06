التخطيط: 2.4 مليار جنيه لتنفيذ القطاع الثالث من مصرف بلبيس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ القطاع الثالث من مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية منتصف العام الحالي 2020، وذلك بتكلفة كلية قدرها 2.4 مليار جنيه.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وينفذ المشروع من مصرف بلبيس عند الكليو 46 حتى مصرف القليوبية عند الكيلو 66.5.وأوضحت أن حجم مخصصات التي رصدت للمشروع خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغت 87 مليون جنيه، أنفق منها 33.9 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي بمعدل إنفاق مالي سنوي 39%.