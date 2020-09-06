رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 6-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو بالبنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجعه أمام الجنيه اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية لليوم الثالث على التوالي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم، فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 في البنوك المصرية


وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، كما تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.

وفي بنك البركة بلغ سعر اليورو للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.87 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل اليورو للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.

أسعار اليورو اليوم


كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للبحرين.. وتوافق وجهات النظر تجاه أزمات المنطقة

بسبب السيول.. إغلاق 4 طرق من وإلى البحر الأحمر

تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت بناميبيا

الناشطة جريتا تونبرى: الفيلم الوثائقى بمهرجان البندقية يمثلنى

عودة أول مصاب بكورونا في إيطاليا إلى ملعب كرة القدم

منتخب موريتانيا يواجه نظيره السنغالى وديا 13 أكتوبر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر