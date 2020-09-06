سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 بالبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 في البنوك المصرية





وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، كما تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.





وفي بنك البركة بلغ سعر اليورو للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.87 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل اليورو للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.