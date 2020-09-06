سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 بالبنوك المصرية
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 6-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو بالبنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجعه أمام الجنيه اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية لليوم الثالث على التوالي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم، فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجعه أمام الجنيه اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية لليوم الثالث على التوالي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم، فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 في البنوك المصرية
وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، كما تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.
وفي بنك البركة بلغ سعر اليورو للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.87 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل اليورو للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.
أسعار اليورو اليوم
كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09 جنيه.