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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأماكن المتاحة بكليات الزراعة لشعبة علمي رياضة 2020

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:42 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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يقدم لكم «الدستور» الأماكن المتاحة بكليات الزراعة لشعبة علمي رياضة 2020، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق، عن قائمة لكليات الزراعة المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة العلمية، الذي جاءت بحد أدني
أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.

ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.

الأماكن المتاحة بكليات الزراعة لشعبة علمي رياضة 2020

وكليات الزراعة المتاحة لطلاب علمي رياضه بالمرحلة الثانية للتنسيق هي:

زراعة المنيا
زراعة سوهاج
زراعة الوادي الجديد
زراعة مطروح بفوكه
زراعة الفيوم
زراعة وموارد طبيعية أسوان
زراعة القاهرة رياضة
زراعة طنطا
زراعة المنصورة
زراعة الإسكندرية رياضة
زراعة الزقازيق
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية
زراعة عين شمس رياضة
زراعة بنها بمشتهر

زراعة المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
زراعة الفيوم رياضة
زراعة بنها رياضة بمشتهر
زراعة كفر الشيخ رياضة
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة
زراعة دمياط رياضة
زراعة المنصورة رياضة
زراعة الزقازيق رياضة
زراعة جنوب الوادي
زراعة أسيوط
زراعة دمياط
زراعة عين شمس
زراعة الإسكندرية بسابا باشا
زراعة بني سويف
زراعة الإسكندرية
زراعة القاهرة
زراعة دمنهور

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