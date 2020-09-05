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كيفية تخزين المكسرات بشكل صحيح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:12 م
المكسرات
المكسرات
إسلام جمال
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يعتبر تخزين المكسرات من الأمور التى تخطئ بها الكثير من ربات البيوت، فالكثير يشتكى بسبب عدم النجاح.

فى هذا التقرير نرصد الطريقة المثلى لتخزين المكسرات واللوز والبذور، بشكل صحيح وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الخاص بالتغذية.

أكد الخبراء أنه إذا تم وضع المكسرات والبذور في الفريزر يمكن تخزينها لمدة عام أو أكثر كحد أقصى.

وأشار الخبراء إلى أنه إذا كانوا في درجة حرارة الغرفة فهذا يعني أنها ثلاثة أشهر على الأقل، وبعد ذلك تتعرض للتلف.

وأوضح خبراء التغذية أن الهدف الرئيسي هنا هو الحفاظ على المكسرات من الرطوبة، لذا لا بد من الاحتفاظ بها فى حاويات محكمة الغلق، مع العلم أن الأكياس البلاستيكية ليست جيدة.

وعن الحاويات محكمة الغلق، أكد الخبراء أنها أفضل بسبب أنها غير منفذة، لأن المكسرات تمتص الروائح في البيئة المحيطة بسهولة تامة.

كما أنه يؤدي الضوء الزائد إلى إتلاف المكسرات، فيجب أن تكون في مكان مظلم وجاف وبارد، لتجنب التلف.

ويؤدي التعرض للحرارة الزائدة إلى زنخ المكسرات بشكل أسرع، لذا يشترط تجميدها أو تبريدها بدلًا من ذلك، فاحتفظ بها في درجات حرارة أقل.

ولا توجد دراسة علمية يمكن أن تظهر أدلة دامغة، ولكن ثبت أن المكسرات المملحة لا تدوم لفترة أطول مثل المكسرات غير المملحة.

قم بشراء المكسرات "نية" وليست محمصة، فقد تتسبب المكسرات المطحونة أو المحمصة أو المفرومة في إطلاق الزيت، مما يتطلب منك استخدامها على الفور.

تميل هذه الأنواع من المكسرات، كالجوز والفول السوداني، إلى التلف في وقت أبكر من الأنواع الأخرى من المكسرات، بينما اللوز والكاجو عكس ذلك.

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