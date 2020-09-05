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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تحصل أكثر من نصف مليار من «جدية التصالح بمخالفات البناء»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:56 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  بأن إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلى عدد ٣٠٧٠ طلبًا للتصالح. وذلك وفقًا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الإسكندرية أننا مستمرون في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ ٣٠- ٩-  ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتًا إلى تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وفي سياق متصل؛ قال الشريف إن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقًا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح أنه خلال الفترة من ١١ ٢٠٢٠ وحتى الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف.

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