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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد طرح كليب أغنية محمد رمضان الجديدة «يا حبيبى»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
حسن أمين
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أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغنياته المصورة التي تحمل اسم "يا حبيبي" والمقرر أن يغنيها مع المطرب العالمي ميتر جيمس.

ومن المقرر أن يطرح "رمضان" الأغنية غدًا الأحد، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي انتهى مؤخرا من تصويرها في الإمارات العربية المتحدة.

ومنح الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفنان محمد رمضان التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم محمد رمضان الشكر عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

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