بالتفاصيل.. افتتاح أول مشروع لإنتاج التين الشوكى

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إحدي مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة ٦٠ فدان بمركز بلاط لإنتاج التين الشوكي وهو المشروع الأول من نوعه بالمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز.أشاد الزملوط، بمعدلات التنفيذ التي وصلت لـ٦٥٪ من زراعة المساحة المستهدفة، باستخدام نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إدخال محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع واستخدام أقل للمياه.كما يستهدف المشروع فى مراحله المتقدمة إنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرًا.يأتي هذا ضمن المشروعات الفريدة من نوعها بالمحافظة والتي يهتم بها محافظ الإقليم والزراعة معا.