رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالتفاصيل.. افتتاح أول مشروع لإنتاج التين الشوكى

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
طباعة
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إحدي مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة ٦٠ فدان بمركز بلاط لإنتاج التين الشوكي وهو المشروع الأول من نوعه بالمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز.

أشاد الزملوط، بمعدلات التنفيذ التي وصلت لـ٦٥٪ من زراعة المساحة المستهدفة، باستخدام نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إدخال محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع واستخدام أقل للمياه.

كما يستهدف المشروع فى مراحله المتقدمة إنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرًا.

يأتي هذا ضمن المشروعات الفريدة من نوعها بالمحافظة والتي يهتم بها محافظ الإقليم والزراعة معا.
مشروع لإنتاج التين الشوكى
مشروع لإنتاج التين الشوكى
مشروع لإنتاج التين الشوكى
مشروع لإنتاج التين الشوكى
مشروع لإنتاج التين الشوكى
مشروع لإنتاج التين الشوكى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 16 وفاة و157 إصابة جديدة بكورونا

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

التعادل يجعل إيطاليا فى قبضة يد البوسنة

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة