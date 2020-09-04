53 وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 1612 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرته قناة العربية.تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا حاجز 1600 حالة مع استمرار ارتفاع مؤشر الوفيات جراء الجائحة.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية نشرتها أمس الخميس، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 1642 ليصل إلى 274943 حالة.وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت البلاد في إحصائية يوم 31 أغسطس 1587 حالة، وفي 1 سبتمبر 1572، وفي 2 سبتمبر 1596.