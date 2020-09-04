ترامب: اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:44 م
منار أحمدطباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات بينهما، وفقا لقناة العربية الإخبارية.
وذكرت القناة الإخبارية، اليوم أن ترامب أعلن عن إجراء اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، مشددا على أن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس في شهر يوليو.
وذكرت القناة الإخبارية، اليوم أن ترامب أعلن عن إجراء اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، مشددا على أن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس في شهر يوليو.