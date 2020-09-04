«رواد 2030» يطلق حملة «ابدأ مستقبلك» بالأقصر

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة الأقصر، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار إطلاق الحملة بالجامعات، واستكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في مدارس محافظات مصر المختلفة بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها بالفيديو كونفرانس، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال، حيث تسعى لترسيخ هذه التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل سيؤدي إلى خلق نوع جديد من الوظائف، وذلك من خلال تحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.وأضافت السعيد أن ريادة الأعمال تؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، مضيفة أن الاهتمام بالجانب التعليمي لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال أسهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة.وأضافت غادة خليل: "وصلنا إلى 13 جامعة حتى الآن في حملة (ابدأ مستقبلك جامعات)، حيث بدأت الحملة بجامعة حلوان وانتهت بجامعة الأقصر، وذلك للاستثمار في طلبة الجامعات وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين".وتناولت الجلسة عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف والبحث عن أسلوب معين في الحياة وعدم الخوف من الفشل إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعالا ولا يستسلم للعوائق، وما الفرق بين المشروع الريادي والمشروع العادي وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة عن فكرة إنشاء مؤسسة فنية تعمل على نشر ودعم جميع الفنون مثل صناعة الأفلام القصيرة وغيرها من الفنون التي توفر احتياجات محافظة الاقصر لأحد رواد الأعمال الناجحين بالمحافظة.