الأجهزة الأمنية تتحرى صحة اختفاء كئوس منتخب مصر من الجبلاية

قال مصدر أمني، إن جهات التحقيق المختصة طلبت التحقق فى ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي من بعض الرياضيين ورواد المواقع حول اختفاء كئوس خاصة بمنتخب مصر من مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.وأكدت المصادر أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تجري التحريات اللازمة.وفي ذات السياق، قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن أقسام الشرطة لم تتلق أي بلاغات من اتحاد الكرة تفيد بسرقة كؤوس منتخب مصر من مقر الاتحاد "بالجبلاية".كانت أخبار إعلامية قد انتشرت صباح اليوم الجمعة، تفيد باختفاء كئوس ودروع من مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.وتجدر الإشارة إلى أن قسم شرطة حلوان قد سلم مسئولي اتحاد الكرة منذ عدة أيام "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم من قسم حلوان، بعد سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة عام 2013.