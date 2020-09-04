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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

200 ألف جنيه والحصول على اللقب.. قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، قبل نهاية فض الانعقاد الخامس للمجلس.
وحدد القانون طبيعة تلك الجائزة والأمور التي تشتمل عليها، وذلك على النحو الذي نظمته المادة الأولى من القانون:
تنشأ جائزة تسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة:
1- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

3- منح كل فائز لقب «حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

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