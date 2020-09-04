المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب أردوغان بوقف سياسة القمع

طالب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، خلال زيارته أنقرة، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضرورة احترام سيادة القانون، والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.وأفادت المحكمة بأن "سبانو" أكد لأردوغان أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص، والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير.وقال "سبانو" إن تركيا ملزمة بشكل واضح بالامتثال لقرارات المحكمة، نظرا إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لموقع "تركيا الآن".وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، في المرتبة الثانية بعد روسيا على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.وتتعرض أنقرة لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.ومن المتوقع أن يحصل "سبانو"، اليوم الجمعة، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول، وأن يلتقي أعضاء في نقابة إسطنبول للمحامين.