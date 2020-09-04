ضبط طالبين استوليا على 140 ألف جنيه من بطاقات دفع إلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمجموعة من المواطنين.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات الشحن بقيام طالبينّ بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي فى مجال استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع واستخدامها فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسويق.وقام أحدهما باستلام البضائع من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها، وتبين أن قيمة العمليات الشرائية ومصاريف الشحن والجمارك تجاوزت مائة وأربعين ألف جنيه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بارشاد أحدهما ضبط جهاز "لابتوب" – 3 هواتف محمولة - جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على العديد من الملفات التى تشمل البرامج التى تستخدم فى أعمال القرصنة على شبكة الإنترنت والعديد من الرسائل الخادعة ومحادثات ورسائل متبادلة مع آخرين تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.