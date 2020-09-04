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يختلف موعد أذان الفجر من محافظة لأخرى، لذلك يقوم المسلمون بالبحث يوميًا عن مواعيد أذان الفجر لأداء فريضة الصلاة والصيام، ولتحديد موعد السحور قبل أذان الفجر، وتعتبر صلاة الفجر أول الصلوات الخمس الواجب على المسلم أداؤها في أوقاتها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.وينشر "الدستور" الخدمات اليومية التي تهم المتابعون والقراء ومنها، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية 2020، "القاهرة - المنياالإسكندرية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - الإسماعيلية - المنصورة - سوهاج - الدقهلية - الغربية".موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية1 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في القاهرة الساعة 4:02 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الإسكندرية الساعة 4:05 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في سوهاج الساعة 4:07 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.10 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الغربية الساعة 4:01 صباحًا.11 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-9-2020 في الدقهلية الساعة 3:59 صباحًا.ويعتبر وقت صلاة الفجر بداية من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وهذا الوقت أحب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقبل فيه دعاء المسلم، وتنزل الملائكة فيه، لذلك يستغل المسلم هذا الوقت لأداء فريضة الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل دعاء كل المسلمين.