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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تنفي إجراء محادثات مع تركيا بشأن شرق المتوسط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:27 م
شرق المتوسط
شرق المتوسط
محمد عمر
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نفت وزارة الخارجية اليونانية، الخميس، موافقتهم على إجراء محادثات مع تركيا بوساطة حلف شمال الأطلسي «ناتو» من أجل خفض التوترات في شرق البحر المتوسط.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان لها، إن موافقة اليونان على إجراء محادثات فنية مع تركيا بشأن تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط لا تتطابق مع الواقع، وفق صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية.

وأعلن ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» في وقت سابق اليوم، عن أن تركيا واليونان وافقتا على خوض محادثات في مقر الحلف ببروكسل بشأن أزمة منطقة شرق المتوسط.

وقال ستولتنبرغ، إن المحادثات بين تركيا واليونان ستكون فنية جاءت برعاية الحلف؛ لتجنب حصول حوادث شرقي المتوسط ووضع آلية لتفادي الصدام.

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