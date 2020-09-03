شريف الجيار: إحسان عبدالقدوس استطاع أن يقهر ظلم النقاد له

قال الناقد الأدبى الدكتور شريف الجيار أثناء حفل مناقشة كتابي "إحسان عبدالقدوس.. بين الأدب والسياسة" تأليف محمد الشناوي، و"إحسان عبد القدوس.. سيرة أخرى" للكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبدالعزيز، بمؤسسة بتانة بمقرها بوسط المدينة إنه يتساءل: هل استطاع إحسان عبد القدوس أن يقهر ظلم النقاد له؟ وأن الإجابة نعم لأن إحسان استطاع من خلال كتابته الرواية والقصة والسيناريو والمقال السياسي أن يقدم مشروعا كبيرا وهو ما تشكل عبر طفولته من خلال عالم الفن وحريته المسئولة من خلال أمه فاطمة اليوسف.وأضافت "الجيار" خلال حفل مناقشة كتابي ابراهيم عبدالعزيز بمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، أن فاطمة اليوسف يحسب لها أنها شكلت فكرة الصمود والرفض عند إحسان عبدالقدوس، وأنه كاتب إصلاحى وأن كل رواية كتبها إحسان عبدالقدوس بطلتها امرأة عنده هى مصر.ويناقش الكتابان الأديبة الكبيرة سلوى بكر، والناقد الدكتور شريف الجيار، ويدير المناقشة الشاعر شعبان يوسف، وذلك في حضور المؤلف والكاتب الصحفي إبراهيم عبدالعزيز، ويذكر أن الكتابين صدرا عن دار بتانة للنشر والتوزيع.