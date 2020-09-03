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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التنظيم والإدارة»: 17 ألف عملية تحميل لكتب تطبيق «اقرأ»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أن عدد مرات تحميل كتب مسابقة مبادرة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "اقرأ" والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقافة بلغت 16 ألفا و٧٩٧ مرة.

وأوضح في بيان اليوم أنه تم إتاحة التسجيل للراغبين في الإجابة عن أسئلة المسابقة عبر الرابط اضغط هنا  ويتيح التطبيق إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجالات منها علم الاجتماع، التربية، التكنولوجيا، المسرح وغيرها، لتتلاءم مع الأذواق المختلفة والاهتمامات المتنوعة لدى القطاع العريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وحرص الجهاز في هذا الشأن على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة لانتقاء هذه الكتب بعناية شديدة ووفق عدة معايير منها بساطة لغتها وصغر حجمها وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

ومن الكتب التي تم نشرها بالتطبيق بناء الشخصية الوطنية للدكتور سامي ربيع وآخرون، بناء الوعي، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب وكلاهما للدكتور محمد مختار جمعة، ما الفضاء الرقمي للدكتور لؤي عبد الحميد، ما علم الاجتماع للدكتور أحمد زايد، أحلام شهرزاد للأديب العالمي طه حسين، نساء محاربات كتبه صوفي عبد الله، ما الموسيقي الدكتور زين نصار، ثم غربت الشمس للأديبة سهير القلماوي، نعمة الماء للدكتور محمد سالم أبوعاصي وآخرون، وما الإبداع للدكتور شاكر عبد الحميد.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة الثقافة قد أعلن خلال شهر أبريل إطلاق التطبيق الإلكتروني "اقرأ" ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط http:read.caoa.gov.eg وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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