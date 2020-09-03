نيابة أطفيح تحقق في حادث انقلاب «ميكروباص» بطريق الكريمات

تباشر نيابة أطفيح التحقيقات في واقعة إصابة 5 أشخاص، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصابين للمستشفى.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من النجدة بظهور بقعة زيت إثر حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة أطفيح منعا لوقوع أى حوادث مرورية أخرى، وتبين من المعاينة، انقلاب ميكروباص 14 راكب يحمل أرقام 4953 وى د، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.