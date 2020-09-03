خبير أمريكي: تجارب لقاح كورونا قد تنتهي مبكرا

قال أبرز خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، إن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يصبح متاحا في وقت أقرب مما كان متوقعا، طالما أن التجارب تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي تجربتان لـ 30 ألف متطوع، بحلول نهاية العام، ولكن مجلس مراقبة البيانات والسلامة المستقل لديه السلطة لإنهائهما في وقت مبكر، إذا كانت النتائج المؤقتة إيجابية أو سلبية بشكل كبير، حسبما قال لـ "Kaiser Health News".وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن مجلس الإدارة يمكن أن يقول: "البيانات جيدة جدا في الوقت الحالي، بحيث يمكنك القول إنها آمنة وفعالة".و قال "فاوتشي" للخدمة الإخبارية غير الربحية، سيكون على العلماء "التزام أخلاقي" بإنهاء التجربة مبكرا، وإتاحة اللقاح لجميع المشاركين في الدراسة، وتسريع عملية توزيعه على الملايين.وحذر من التعجيل السريع للقاح من خلال ترخيص استخدام الطوارئ، قبل أن يثبت أنه آمن في تجارب كبيرة - قائلا إنه قد يكون له تأثير مخيف على اختبار اللقاحات الأخرى.