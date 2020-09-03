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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا الـ77

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:29 م
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
سارة ساويرس
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شهدت مدينة فينيسيا الإيطالية، افتتاح مهرجان البندقية السينمائي، ليلة أمس، مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية، وارتداء الأقنعة الواقية، للحماية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما لفت انتباه الحضور في الدورة 77 للمهرجان السينمائي هذا العام.

ونستعرض فى السطور التالية، أجمل إطلالات النجمات فى مهرجان فينيسيا الـ77 على السجادة الحمراء.
تيلدا سوينتون
تيلدا سوينتون

- تيلدا سوينتون

اختارت الممثلة الإنجليزية، تيلدا سوينتون، بلوزة بيضاء وتنورة سوداء طويلة، على شكل حورية البحر من علامة شانيل، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

- كيت بلانشيت
خطفت كيت بلانشيت الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانًا كحلى اللون، لامع، بأكمام واسعة من علامة "Esteban Salazar"، وحذاء أسود أنيق من علامة "Clergerie" وتزينت بمجوهرات تناسب إطلالتها من علامة "Pomellato".
إلودي
إلودي

- إلودي

تألقت النجمة الشابة، إلودي، بفستانًا فضي اللون بفتحة جانبية، من ماركة فيرساتشي، وصندل فضي اللون يناسب إطلالاتها.
تايلور هيل
تايلور هيل

- تايلور هيل

اعتمدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، تايلور هيل، على ارتداء فستان طويل بطبعات وردية من علامة "Etro" ومجوهرات جريئة من شوبارد.
فيولا أريفابيني
فيولا أريفابيني

- فيولا أريفابيني

أطلت النجمة، فيولا أريفابيني، بفستان أسود مزين بنقط بيضاء من علامة "Philosophy di Lorenzo Serafini"، ونسقت معه حذاء من "Roger Vivier"، ومجوهرات بسيطة من "Pomellato".
روبرتا أرماني
روبرتا أرماني

- روبرتا أرماني

ظهرت روبرتا أرماني، ابنة المصمم سيرجيو، وأخت المصمم العالمي جورجيو أرماني بفستان أزرق من علامة عائلتها "Armani"، مُزين صدره بالكشاكش التي أضفت لمسة جمالية على الفستان.
آنا فوجليتا
آنا فوجليتا

- آنا فوجليتا

اختارت النجمة، آنا فوجليتا، فستانًا إمبراطوريًا باللوني الأخضر والأزرق، مزين من جهة الصدر، ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج، لتبرز جمال وجهها.
إستر إكسبوسيتو
إستر إكسبوسيتو

- إستر إكسبوسيتو

تألقت الفنانة الشابة "Ester Expósito" بفستانًا أبيض اللون ذو فتحة جانبية، ونسقت معه حذاء من نفس اللون، ورفعت شعرها لأعلى.

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