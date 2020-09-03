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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أحضان وصور عارية».. شهادات فتيات تعرضن للتحرش على يد طبيب طنطا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:40 م
تحرش
تحرش
نوران إمام
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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مساء أمس الاربعاء، هاشتاج بأسم #متحرش طنطا و#الدعم لضحايا متحرش طنطا، ودشن الرواد منشورات ورسائل تصف ما تعرضت له فتيات من اعتداءات جنسية على يد الدكتور النفسي.


"احنا عيلة واحدة"
تداول رواد الفيسبوك شهادات لبعض الضحايا مع الحفاظ على سرية الهوية، فقالت احدى الضحايا إنها كانت تتابع مع الدكتور ووصفته بأن شكله يوحى بأنه"محترم"، مضيفة أنه لم يخطر ببالها انه متحرش.
وتابعت: في احدى زيارتها للعيادة تفاجأت بان السكيرتيرة وضعت اسمها ضمن الشخصيات المهمة ولديها خصم بنسبة 50%، توقعت ان الطبيب يدعمها لأنها طالبة لتفاجأ بطلبه منها رؤية صور لها بدون الحجاب وعندما قالت له أن هذا ليس له علاقة بالعلاج النفسي، رد ب"احنا عيلة واحدة" وعرض عليها ان يتنزه معها.

"خطة علاج وهمية"
وقالت أخرى: توجهت للعيادة ولم تكن مدركة بأن خلف الوجه البريء واللحية التي توحي بأنه ملتزم دينيا "على حد قولها" متحرش، مضيفة أنه بدأ جلسات العلاج ووصفتها بأنها "خطة وهمية" وبعد مرور فترة من اكتساب الثقة بدأ يقنعها بأن تلتقط لنفسها صورا جريئة تصل لخدش الحياء واهما إياها بأنها هكذا ستزيد ثقتها بنفسها.

"علاج بالأحضان"
ونشرت إحدى الشهادات قصتها تحت هاشتاج #متحرش طنطا، بدأت بسرد ما حدث لها منذ دخولها بالعياده، عندما تفاجأت به يغلق الباب بالمفتاح من الداخل، وعندما سألته عن السبب كان رده: "عشان لو هتعيطي محدش يخش علينا وتتحرجي"، مضيفة: بعد الفترة الأولى التي تكون بها علاقة الضحية مع الدكتور قوية يطالبها بصور خادشة للحياء كنوع من تعزيز ثقتها بنفسها، ثم يبدأ إقناعها بطريقة جديدة وهي "العلاج بالأحضان"كوسيلة متطورة من وسائل الطب النفسي، موضحة أنها رفضت.

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