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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشونال»: السيطرة على التضخم تقود لانخفاض تكلفة الاقتراض

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:04 م
التضخم
التضخم
إسراء صلاح الدين
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قالت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية إن تراجع معدلات التضخم في مصر والسياسة النقدية الموثوق بها سمحا للبنك المركزي المصري بمواصلة خفض أسعار الفائدة والتكلفة المحلية لاقتراضه، وفقا لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وأضافت الوكالة في تحليلها الائتماني السنوي لمصر والذي نشر أمس الأربعاء، أن انخفاض تكاليف الاقتراض والاقتصاد المتنوع والدين بالعملات الأجنبية المنخفض نسبيًا ساهم في استقرار التوقعات في البلاد.

وأشارت إليسا باريسي كابوني نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة "موديز" إلى أن وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية سينعكس إيجابًا على الوضع الائتماني لمصر.

ولفت إلى أن تعرض مصر المحدود لالتزامات العملات الأجنبية واحتياطياتها الوفيرة من العملات الأجنبية والتي يمكن أن تغطي الالتزامات الخارجية المستحقة للسنوات الثلاث المقبلة، توفر لها بعض الحماية من الصدمات الخارجية.

وأكدت أن مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم بصورة كبيرة ما مكنها من المضي قدما في خفض تكاليف الاقتراض وتقليل الاعتماد على الائتمان.

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