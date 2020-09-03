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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: حزب الله استفاد من الفساد في لبنان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
ديفيد شينكر
ديفيد شينكر
منار أحمد
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أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الذي وصل أمس الأربعاء إلى لبنان، ضمن المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة، والتي لن تشمل أيًا من المسؤولين اللبنانيين، حيث سيلتقي فقط ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، أن حزب الله استفاد من الفساد في لبنان، واعتمد عليه الفساد من خلال عدم دفع رسوم المرفأ وامتناعه عن دفع رسوم الجمارك، وتقويض النظام المصرفي.

وأضاف في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية: "لا نؤمن بأن حزب الله منظمة سياسية شرعية، وإنما هو منظمة إرهابية، فالمنظمة السياسية لا تملك ميليشيات. وموقفنا واضح من حزب الله".

إلى ذلك، أفاد بأن بلاده تقدر المبادرة والجهود الفرنسية، مضيفا أن هناك بعض الاختلافات الصغيرة بين البلدين، موضحًا أن "الحكومة الجديدة يجب ألا تكون كالتي سبقتها".

كما قال: "لدينا شرط مسبق للمساعدة المالية للحكومة اللبنانية، وهو ليس التزامها الإصلاح فحسب وإنما تنفيذه أيضًا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس أكدت في تصريحات مساء الأربعاء لقناة العربية الاخبارية، أن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وأضافت أورتاجوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة.

لكنها أردفت قائلة: إن أميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وإنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

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