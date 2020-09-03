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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
الفيرمونت
الفيرمونت
مريم جبل - شيماء حسين
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أفادت مصادر بأنَّ الفنانة نهى العمروسي أرسلت إلى ابنتها نازلي كريم حقيبة تحتوي على ملابس ومستلزمات نظافة شخصية ومأكولات معلبة خلال جلسة تجديد حبسها، وذلك قبل اقتيادها إلى محبسها في أحد أقسام الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة؛ تمهيدًا لترحيلها إلى سجن القناطر وإيداعها «عنبر التحقيق» خلال أيام.

وتندرج نازلي كريم ضمن قائمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي حدثت في فندق «فيرمونت نايل سيتي» قبل 6 سنوات، والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة الفيرمونت».

وجرى القبض على «نازلي» عقب تحريات «شرطة الآداب» التي دلّت على تورطها في أعمال منافية للآداب، وجرى تحرير محضر الضبط المتضمن فيديوهات جنسية وصور تشير إلى أنَّها كانت ضمن المشاركين في حفل ليلة واقعة الاغتصاب الجماعي.

وبعد تحرير محضر الضبط مثلت «نازلي» أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق طويلة جرت خلالها مواجهتها بفيديوهات ظهرت خلالها مع المتهمين في أوضاع مخلة وانتهت بحبسها على ذمة التحقيق في القضية.

ووقعت مصلحة الطب الشرعي، أمس الأربعاء، الكشف على نازلي كريم، نفاذًا لأمر جهات التحقيق بعرضها وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه وهل جرى تخديرها يوم الحادث فقط أم أنها تتعاطى المواة المخدرة باستمرار.

وكان قاضي المعارضات جدد حبس نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية فندق فيرمونت.

وكانت النيابة العامة، أصدَرت بيانًا حول مستجدات قضية فيرمونت، حيث أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلًا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم منظم الحفلات أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.

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