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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-9-2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:24 ص
أذان المغرب
أذان المغرب
منة سالم
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تتباين مواقيت الصلاة بفارق دقائق معدودة من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع "الدستور" قائمة بمواقيت وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-9-2020 في مختلف المحافظات المصرية.


موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-9-2020


القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:16 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:22 م

المنصورة

المغرب 6:16 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

قنا

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:25.

والصلاة هي عماد الدين ولها منزلة كبيرة في الإسلام لأنها أول ما أوجبه الله من العبادات وأحد أركان الإسلام الخمسة، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة وقد فرضت ليلة المعراج، حيث قال أنس بن مالك: "فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين".

وصلاة المغرب هي الأولى بعد دخول وقت الليل، وأحد أهم الفروض للصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها.

واستنادًا لما أورده النووي لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر، حيث يأتي موعد الأذان بعد غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

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