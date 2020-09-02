الجيش السوري يحبط هجومًا إسرائيليًا على مطار التيفور العسكري

تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري، مساء اليوم الأربعاء، لأهداف معادية بريف حمص الشرقي.وقال مصدر عسكري بالجيش السوري، إن طيران العدو الإسرائيلي أطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأفادت مصادر سورية، أمس الأول الإثنين، بمقتل مدنيين وجرح 7 جنود جراء الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية جنوب العاصمة دمشق جراء عدوان شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي.