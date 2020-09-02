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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهانا تسامح حبيبها السابق كريس براون

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:20 م
ريهانا
ريهانا
منة سالم
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اعترف المغني كريس براون، بالاعتداء الجسدي على ريهانا في ليلة حفل توزيع جوائز جرامي في عام 2009، مما تسبب في تعرضها للضرب بكدمات استمرت لأشهر.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور"، في تقرير لها اليوم الأربعاء، اعترفت ريهانا بأنها لا تزال تحب صديقها السابق كريس براون، وقالت إنها على الأرجح سامحته، ومازالا يعملان من أجل استمرار صداقتهما.

في عام 2009، اعترف المغني كريس، بالاعتداء الجسدي على ريهانا، وشهدت المحنة العنيفة وضع كريس تحت المراقبة لمدة خمس سنوات وحكم عليه بـ6 أشهر في خدمة المجتمع.

لكن حسبما صرحت ريهانا، فالحادث لم يجعلها تتوقف عن حب كريس، وفي حديثها الخاص مع أوبرا وينفري، قالت ريهانا: "لقد عملنا على صداقتنا مرة أخرى الآن إننا صديقان مقربان جدًا".

وتابعت: "لقد بنينا الثقة مرة أخرى، وهذا لأننا نحب بعضنا البعض، وربما سنفعل ذلك دائمًا، وهذا ليس شيئًا سنغيره أبدًا، هذا ليس شيئًا يمكنك إيقافه، إذا كنت في الحب".

وأوضحت: "أعتقد أنه كان حب حياتي، كان الحب الأول، وأرى أنه أحبني بنفس الطريقة.. لا يتعلق الأمر حتى بكوننا معًا، أنا أحبه حقًا لذا فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو أنه في سلام، لست في سلام إذا كان غير سعيد قليلًا، أو لا يزال وحيدًا".

وعلى صعيد آخر قال كريس براون، في تصريحات له: "ليست هناك علاقة خاصة بي، فأنا أعزب لكننا حافظنا على صداقة وثيقة للغاية أنا وريهانا، منذ أن تم إسقاط أمر التقييد".

وتابع: "لقد عملنا على ذلك شيئًا فشيئًا، ولم يكن الأمر سهلًا".

يشار إلى أن حادث الاعتداء وقع في السيارة أثناء توجه الثنائي إلى حفل توزيع جوائز جرامي 2009.

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