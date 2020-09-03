رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020 فى المحافظات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
يتسأل الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل وذلك لتغير التوقيتات بشكل يتماشي مع اليوم بناءا علي النشرات اليومية التي تعلنها دار الافتاء المصرية بالتعاون علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءا علي الدرجة الفلكية لكل صلاة.

وتحرص «الدستور» بنشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا حرصا على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020
محافظة القاهرة: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:36 م).

الإسكندرية: (الفجر 4:06 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:35 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:43 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:25 م، المغرب 12: 6 م، العشاء 7:33 م).

بورسعيد: (الفجر 3:56 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:25 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:33 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:55 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:02 م، العشاء 7:20م).

أسوان: (الفجر 4:42 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:41م، العشاء 8:56م).

سوهاج: (الفجر 4:07 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:28 م).

مرسى مطروح: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:54م).

وقد يتسأل البعض عن الصلاة بملابس ضيقة هل هي مكروها ام لا، وتجيب دار الافتاء المصريه في السطور القادمة عن مدي صحته الملابس ضيقة.

أشترطت دار الافتاء في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة، كما انه شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «ممارسة العلاج بالوعى الكامل»

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة