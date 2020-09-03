مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020 فى المحافظات

يتسأل الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل وذلك لتغير التوقيتات بشكل يتماشي مع اليوم بناءا علي النشرات اليومية التي تعلنها دار الافتاء المصرية بالتعاون علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءا علي الدرجة الفلكية لكل صلاة.وتحرص «الدستور» بنشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا حرصا على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 9 -2020محافظة القاهرة: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:36 م).الإسكندرية: (الفجر 4:06 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:35 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:43 م).الإسماعيلية: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:25 م، المغرب 12: 6 م، العشاء 7:33 م).بورسعيد: (الفجر 3:56 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:25 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:33 م).شرم الشيخ: (الفجر 3:55 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:02 م، العشاء 7:20م).أسوان: (الفجر 4:42 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:41م، العشاء 8:56م).سوهاج: (الفجر 4:07 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:28 م).مرسى مطروح: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:54م).وقد يتسأل البعض عن الصلاة بملابس ضيقة هل هي مكروها ام لا، وتجيب دار الافتاء المصريه في السطور القادمة عن مدي صحته الملابس ضيقة.أشترطت دار الافتاء في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة، كما انه شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.