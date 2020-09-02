اتفاق بين «الصحفيين» و«المصرف المتحد» على تمويل وحدات الإسكان

توصلت نقابة الصحفيين إلى اتفاق مع «المصرف المتحد» على تمويل وحدات الإسكان التي توفرها لجنة الإسكان بالنقابة.وتم التوصل إلى الاتفاق بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبدالحفيظ والزميل صالح رجب، ويشمل الاتفاق تغطية وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم حجزها خلال الأسابيع الماضية بمدن «الشروق والعبور وأكتوبر وبرج العرب والمنيا وسوهاج والإسماعيلية».