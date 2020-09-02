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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس: تخفيض 20% من سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:31 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية، للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء، لمناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات.

وفي بداية الاجتماع تمت مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل.

وقرر المحافظ، تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأكد "صقر"، على رؤساء اللجان والأحياء أهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان، من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدا على المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.

حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء، والمهندس أيمن رزق، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حافظ عوض، أمين عام نقابة المهندسين، وممثل إدارة الحماية المدنية ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء.

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