هدى المفتى: «ما جاليش ولا عريس لحد دلوقتى»

حلت الفنانة الشابة هدى المفتي، ضيفة قبل قليل على برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة قناة "دي إم سي" في حوار فني اجتماعي منوع.وفي تعليق طريف منها عن حياتها العاطفية وتقدم أشخاص للزواج منها، قالت "ما جاليش عرسان خالص ولا عريس"، وتابعت كلامها بأنها لها مواصفات بالطبع في زوجها المستقبلي ورفضت تماما فكرة الزواج من شخص بخيل.وعلى صعيد آخر تعاقدت الفنانة الشابة بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تحقيق"، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية.