«الطب الشرعي» تكشف على متهميْن بـ«قضية الفيرمونت»

وقعت مصلحة الطب الشرعي، صباح اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على متهمين اثنين بقضية «فتاة الفيرمونت» طبقًا لقرار النيابة العامة.وكشفت مصادر عن عرض المتهم «أحمد. أ» وابنة الفنانة نهى العمروسي على المصلحة لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتم سحب العينات اللازمة، وذلك بعد قرار النيابة العامة مساء الإثنين الماضي بحبسهما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهما في وقائع اتهما فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).كما تضمن القرار عرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة.وكذلك توقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.