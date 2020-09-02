خطة نظام أردوغان لاغتيال قس أمريكي.. جنّد زعيم عصابة لتوريط «جولن»

كشف زعيم عصابة تركية، من وراء القضبان في الأرجنتين، بأنه تم تجنيده من قبل بعض مسؤولي الحكومة التركية لقتل القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي سجن لمدة عامين في تركيا وأخلي سبيله عام 2018.وقال سيركان كورتولوش فى تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، من داخل محبسه، " حتى قبل محاولة الانقلاب، بدأ المسؤولون يتحدثون عن برونسون بأنه جاسوس يدعم الإرهاب، ثم بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، أرادوا مني أن أجد من يقتله وألقي باللوم على أتباع جولن".وأضاف كورتولوش البالغ من العمر 38 عامًا، أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية اتصلوا به وطلبوا منه التخطيط لاغتيال برونسون وإلقاء اللوم في الاغتيال على أتباع حركة المعارض التركي فتح الله جولن الموجود في الولايات المتحدة، بهدف اعتراف واشنطن بحركة جولن كمنظمة إرهابية، وفقا للشرق الأوسط.وخدم أندرو برونسون كقس في مدينة إزمير التركية، وتم اعتقاله بتهمة دعم حركة جولن، حيث تعتبر تركيا أتباع جولن إرهابيين، وتلقي باللوم عليهم في محاولة الانقلاب عام 2016.واعتقل كورتولوش في الأرجنتين في يونيو الماضي، وهو يسعى للحصول على اللجوء لأنه مطلوب في تركيا بتهمة توريد أسلحة نارية غير قانونية إلى سوريا، وقتل طيار روسي عام 2015.وطلبت تركيا من الأرجنتين تسليم كورتولوش بعد شهر من اعتقاله، فيما يقول كورتولوش إن السبب الحقيقي وراء طلب أنقرة تسليمه هو أنه يعرف الكثير.ونفى متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن ما قاله كورتولوش، ووصفها بأنها "هراء كامل وملفقة لخلق قاعدة زائفة لطلبه اللجوء في الأرجنتين".من جانبه، أكد القس أندرو برونسون لشبكة أنه تابع القصة منذ ظهورها في الأرجنتين، وبينما أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان كورتولوش يقول الحقيقة أم لا، فإنه لن يتفاجأ في كلتا الحالتين.وأفادت تقارير إخبارية أمريكية حديثة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا في هذه القضية، وطلب استجواب كورتولوش، لكن السلطات الأرجنتينية لم تستجب بعد لهذا الطلب.