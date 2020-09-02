الكاظمى يلتقى ماكرون فى بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر السلام في بغداد.وكان قد استقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره الفرنسي في وقت سابق من اليوم، مبديًا عن رغبة العراق في لعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، فيما أبدى رفضه إزاء تحويل البلد إلى ساحة صراع.وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في مؤتمر صحفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنسا، فضلًا عن تحديات الإرهاب المستمرة، ما يتطلب تعاونًا دوليًا وتجفيف تمويل الإرهاب.